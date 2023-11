Dystopia – Un Poyo Rojo RADIANT- BELLEVUE, 30 novembre 2023, CALUIRE ET CUIRE.

Dystopia – Un Poyo Rojo RADIANT- BELLEVUE. Un spectacle à la date du 2023-11-30 à 20:30 (2023-11-30 au ). Tarif : 38.5 à 38.5 euros.

Radiant-Bellevue (L-R-21-3056/L-R-21-3896) présente : ce spectacle. « Dystopia », le nouveau spectacle d’Alfonso Barón, de Luciano Rosso et Hermès Gaido remplit les spectateurs de magie, de danse et d’expériences. Auréolés du succès international de « Un poyo rojo », les artistes reviennent dans une création combinant théâtre corporel, vidéo et musique. Dans un studio d’enregistrement, deux présentateurs brossent le portrait d’un monde aseptisé, en proie aux nouvelles technologies et à un flux permanent d’images. Des images que ces artistes taquins utilisent comme matière de jeu, afin de désamorcer le pire par le rire. Sur scène, les actions des deux danseurs et acrobates argentins Alfonso Barón et Luciano Rosso sont simultanément incrustées, grâce à des capteurs, dans d’autres décors vus sur un écran géant. Distordus par des filtres, les visages des deux compères deviennent ceux de personnages familiers des réseaux sociaux : l’influenceuse, le conspirationniste, l’ado rebelle, les prétendus spécialistes… Ce jeu d’images va s’accélérant, les chorégraphies s’affolent, faisant par exemple danser le duo au milieu d’une foule de pingouins. Cet hourvari technologique brouille notre perception du réel et du factice mais nous réconcilie avec une joyeuse critique de l’addiction aux écrans. « Dystopia » pose des questions de société tout autant qu’il enchante. Alfonso Baron, Hermes Gaido, Luciano Rosso Alfonso Baron, Hermes Gaido, Luciano Rosso

Votre billet est ici

RADIANT- BELLEVUE CALUIRE ET CUIRE 1 Rue Jean Moulin Rhône

38.5

EUR38.5.

Votre billet est ici