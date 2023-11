Lights in the Dark par E.L Squad RADIANT- BELLEVUE, 25 novembre 2023, CALUIRE ET CUIRE.

Lights in the Dark par E.L Squad RADIANT- BELLEVUE. Un spectacle à la date du 2023-11-25 à 20:30 (2023-11-25 au ). Tarif : 40.5 à 40.5 euros.

Mairie de Gagny (L-R-23-2351 / L-R-23-2352 / L-R-23-2353) PRESENTE : ce concert. Infos supplémentaires :Ouverture du théâtre 1h avant le spectacle. Pour tout renseignement, contactez le théâtre au 01 56 49 24 16. Titre : LIGHTS in the DARK Chapo : Une performance de danse originale qui va vous faire vibrer Texte : LIGHTS in the DARK est un spectacle unique au monde de la troupe japonaise E.L Squad (Electro-Luminiscence). Dans la plus pure tradition des mangas, LIGHTS in the DARK mêle les personnages, les époques et les lieux dans un tourbillon de sons et d’images inoubliables. Suivez le voyage initiatique d’un héros ordinaire en quête d’équilibre, en proie aux forces et aux émotions qui le traversent. LIGHTS in the DARK s’adresse aux amateurs de performances physiques, de danse urbaine, de technologie et d’univers manga et jeux vidéo, mais aussi à tous ceux qui veulent partager en famille ou entre amis un spectacle fort en émotions. Catégorie A Date Samedi 9 décembre à 20h30 Durée 1h10 Distribution : Création : YOKOI Interprètes : YOKOI, SHINGO, PoLo, MAHO, Sarah, Macky, KOICHI, YUUITI, RiANA, MAIO Dramaturgie : Hisashi Itoh Opérateur système électroluminescence : Yasunori Siomi Yokoi, El Squad Yokoi, El Squad

RADIANT- BELLEVUE CALUIRE ET CUIRE 1 Rue Jean Moulin Rhône

