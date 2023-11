Phèdre – Georges Lavaudant RADIANT- BELLEVUE, 14 novembre 2023, CALUIRE ET CUIRE.

Phèdre – Georges Lavaudant RADIANT- BELLEVUE. Un spectacle à la date du 2023-11-14 à 20:30 (2023-11-14 au ). Tarif : 35.5 à 35.5 euros.

RADIANT-BELLEVUE (L-R-21-3056/3896) présente : ce spectacle. Cette nouvelle adaptation de « Phèdre », mise en scène par Georges Lavaudant, vous transportera avec passion dans les mots de Sénèque. C’est l’histoire de Phèdre, femme du légendaire et puissant Thésée, roi d’Athènes, qui s’éprend d’Hippolyte, le fils que Thésée a eu avant elle, avec Antiope reine des Amazones. Cet amour impossible, incestueux, non seulement détruit Phèdre et Hippolyte, mais révèle aussi la noirceur du monde, et la violence parfois des liens fragiles, ambigus, d’amour et de haine, de désir et d’interdit, qui unissent familles, enfants et sociétés. Thésée, qui aura affronté le pouvoir, les dieux, le monde souterrain des morts, ne résistera pas à l’amour interdit de Phèdre pour le jeune Hippolyte. La « Phèdre » de Sénèque est moins connue que celle de Jean Racine, mais elle est tout aussi puissante. Le metteur en scène Georges Lavaudant s’empare de ce texte, tout à la fois poème et tragédie, traduit par Frédéric Boyer. Cette nouvelle adaptation tente de faire entendre, dans une langue française contemporaine, la vigueur, la violence et l’étonnement, qui résonnent étrangement avec nos propres violences. Le chorégraphe Jean-Claude Gallotta magnifie cette création : présence obsédante des corps, de leur matérialité, leur force, leur gaucherie, leur abandon. Peu de décors, peu de costumes, ce qui magnifie encore plus ceux qui portent cette « Phèdre ». Georges Lavaudant Georges Lavaudant

Votre billet est ici

RADIANT- BELLEVUE CALUIRE ET CUIRE 1 Rue Jean Moulin Rhône

35.5

EUR35.5.

Votre billet est ici