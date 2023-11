Quatuor Debussy – Le Monde Merveilleux de Miyasaki RADIANT- BELLEVUE, 12 novembre 2023, CALUIRE ET CUIRE.

RADIANT-BELLEVUE (L-R-21-3056/3896) présente : ce concert. Cofondateur du mythique Studio Ghibli, Hayao Miyazaki résonne aux oreilles des petits et des grands comme l’un des – si ce n’est le plus grand – maître de l’animation japonaise. Si des générations ont été bercées par la force de « Princesse Mononoké » ou le fantasmagorique « Voyage de Chihiro », en passant par les illustres « Le Château dans le ciel » ou « Mon voisin Totoro », c’est parce que la musique, au même titre que les images, prend une place singulière dans la réalisation de ces longs-métrages. Un hymne à la rêverie que le Quatuor Debussy propose de vous faire (re)vivre à l’occasion d’une représentation mêlant des arrangements pour quatuor à cordes spécialement commandés pour ce concert et ponctué par les voix du choeur Schola Cantharel. Entre récits mystérieux et aventures aussi épiques qu’intimes, entrons ensemble en musiques et en images dans l’intimité d’un réalisateur dont l’oeuvre fascine autant qu’elle obsède… Quatuor Debussy Quatuor Debussy

RADIANT- BELLEVUE CALUIRE ET CUIRE 1 Rue Jean Moulin Rhône

