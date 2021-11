Calouss : Contre mature Compagnie du Café-Théâtre, 31 décembre 2021, Nantes.

2021-12-31 Représentations le 31 décembre 2021 à 20h30 et à 22h30dans la petite salle de la Compagnie du Café-Théâre

Horaire : 22:30 23:55

Gratuit : non 36 € BILLETTERIES :- 02 40 89 65 01 (Compagnie du Café-Théâtre)- sur www.nantes-spectacles.com Représentations le 31 décembre 2021 à 20h30 et à 22h30dans la petite salle de la Compagnie du Café-Théâre

Humour. A la question : Doit-on assumer son âge ? Calouss répond : « je ne sais pas le mien change tout le temps… » Calouss milite pour le hors norme, l’anticonformisme… A travers une galerie de personnages à côté de leurs pompes mais heureux de l’être, Calouss « semelle » à eux (fallait la faire…) avec ses interrogations sur la vie, la sienne et celles des autres, le monde du travail, son âge qui avance et sa maturité qui recule, ses enfants qui grandissent trop vite… Calouss, dans ce nouveau spectacle, se livre et nous ouvre son cœur avec une sincérité délirante nappée d’autodérision sur le monde d’aujourd’hui, et se veut rassurant : « ça sera surement mieux hier !!! » Durée : 1h25

Compagnie du Café-Théâtre adresse1} Centre-ville Nantes 44000 Centre-ville

02 40 89 65 01 http://www.nantes-spectacles.com infos@lacompagnieducafetheatre.fr 02 40 89 65 01 https://www.nantes-spectacles.com