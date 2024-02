Calor Flamenco 55 avenue de la grande bégude Venelles, vendredi 22 mars 2024.

Calor Flamenco 55 avenue de la grande bégude Venelles Bouches-du-Rhône

Envie d’une soirée solaire ? Rejoignez-nous le 22 mars à l’Étincelle pour un véritable moment de fête !

En associant chant, guitare et danse, la réunion de cinq artistes, tous forts d’une grande expérience de la scène nous fera voyager et vivre une expérience unique. Ils ouvriront notre imaginaire à une autre culture et une autre façon de penser.



Ce spectacle vise à rassembler tous les publics, comme l’insuffle la culture andalouse et gitane, ce qui fait de chaque concert de la Compagnie Abiyelar une véritable fête ! EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-22 20:30:00

fin : 2024-03-22 22:00:00

55 avenue de la grande bégude 13770

Venelles 13770 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur letincelle@venelles.fr

L’événement Calor Flamenco Venelles a été mis à jour le 2024-02-26 par Provence Tourisme