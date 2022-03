CALOR COBRISSA QUINTET Espace Jean D’Ormesson, 29 avril 2022, Bouc-Bel-Air.

CALOR COBRISSA QUINTET

Espace Jean D’Ormesson, le vendredi 29 avril à 20:30

Le vendredi 29 avril Jazz sous les étoiles présente le quintet Calor Cobrisa, la chaleur des cuivres latins. Ce concert, produit par l’association Avant Scène, partenaire de Jazz sous les Étoiles, va vous emmener dans cet univers du latin jazz à travers des morceaux de Dizzy Gillespie, Paquito D’Rivéra, Joé Henderson, Carlos Jobim,… A la rythmique, le trio Da House avec Stéphane Mondésir au piano, Jean Paul Artero à la contrebasse et Bernard Césari à la batterie. Ils accompagnent deux solistes de talent : Gérard Murphy au saxophone alto et José Caparros à la trompette. Gérard Murphy joue du saxophone depuis plus de 20 ans sur toutes les scènes du Sud. Il propose un jeu profond, intense et énergique influencé par des maîtres comme Art Pepper. Il exerce ses talents dans diverses formations et participe à de nombreux festivals et concerts en France et en Europe. José Caparros est un trompettiste au son puissant, rond, fluide et souple.Il a joué avec nombre de musiciens de très haut niveau tels que Philippe Petrucciani, Ahmet Gûlbay et bien d’autres encore comme la pianiste japonaise Junko Moriya. Lui aussi a joué sur nombre de scènes françaises et européennes. Médaille d’or du conservatoire de Marseille, professeur diplômé d’état, il enseigne au conservatoire de Toulon au sein du département jazz dirigé par Nicolas Folmer avec qui il a formé un quintet à deux trompettes. Au delà du trompettiste, il y a le compositeur. José Caparros interprétera deux de ses compositions lors du concert. [https://www.billetweb.fr/jazz-latino](https://www.billetweb.fr/jazz-latino)

15€

Espace Jean D’Ormesson Rue Auguste Renoir, 13320 Bouc-Bel-Air Bouc-Bel-Air Bouches-du-Rhône



