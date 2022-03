Calor Cobrissa Bouc-Bel-Air Bouc-Bel-Air Catégories d’évènement: Bouc-Bel-Air

Calor Cobrissa Bouc-Bel-Air, 29 avril 2022, Bouc-Bel-Air. Calor Cobrissa Rue Auguste Renoir Espace Jean D’Ormesson Bouc-Bel-Air

2022-04-29 20:30:00 20:30:00 – 2022-04-29 22:30:00 22:30:00 Rue Auguste Renoir Espace Jean D’Ormesson

Bouc-Bel-Air Bouches-du-Rhône Bouc-Bel-Air 15 La chaleur latine des cuivres Da House a réuni ce quintet pour faire vivre un répertoire qui lui tient à cœur, le latin jazz, “cu-bop” aurait dit Dizzy Gillespie, un des plus emblématiques représentants de ce style qui a très rapidement

conquis le public par le mélange dynamique des rythmes cubains et de l’harmonie jazz.



● José Caparros Trompette

● Gérard Murphy Alto Sax

● Stéphane Mondesir Piano

● Jean Paul Artero Contrebasse

