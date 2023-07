Calonnix lieu de loisirs mais aussi lieu d’histoire Calonnix Calonne-Ricouart Catégories d’Évènement: Calonne-Ricouart

Calonnix lieu de loisirs mais aussi lieu d'histoire

16 et 17 septembre

Les hommes se sont installés dans ces lieux il y a près de 2000 ans et vont développer des activités agricoles importantes puis viendra le temps du charbon qui bouleversera le paysage. A travers un parcours autour de l'étang nous vous invitons à découvrir photos, plans, dessins et histoires qui vous feront revivre un passé très riche.

Calonnix
rue du mont saint Eloi 62470 Calonne-Ricouart
Calonne-Ricouart 62470 Pas-de-Calais
http://www.calonne-ricouart.fr
https://www.facebook.com/VilleCalonneRicouartOfficiel

2023-09-16T14:30:00+02:00 – 2023-09-16T16:00:00+02:00

2023-09-16T14:30:00+02:00 – 2023-09-16T16:00:00+02:00
2023-09-17T10:00:00+02:00 – 2023-09-17T11:30:00+02:00

