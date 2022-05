Calong sous les feux Caplong Caplong Catégories d’évènement: 33220

Caplong 33220 Caplong Caplong “sous les feux” avec un repas, une animation musicale et un spectacle pyrotechnique sonorisé (tiré par BREZAC) à 23h15.

plusieurs point intéressant: au niveau du repas le Lomo arrive directement d’un producteur; l’animation musicale avec artistes live sur un mode piano bar; spectacle pyrotechnique musicale de notre partenaire de toujours BREZAC.

Apportez vos couverts!

