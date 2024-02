Calogero Troyes, mercredi 10 avril 2024.

Calogero Troyes Aube

Après le LIBERTÉ CHÉRIE TOUR en 2018 et la TOURNÉE DES FESTIVALS à l’été dernier, CALOGERO est de retour en live en 2024 avec son A.M.O.U.R TOUR !



L’occasion de se retrouver autour de ses plus grands tubes mais aussi de découvrir de nouveaux titres lors de shows toujours plus exceptionnels !



PARTICIPEZ AUX LUMIÈRES DE L’A.M.O.U.R TOUR



Téléchargez dès maintenant l’application gratuite de la tournée sur ce lien https://calogero.app



Disponible sur iPhone et Android L’A.M.O.U.R TOUR est interactif et cette application vous permettra de participer aux éclairages du spectacle, d’accéder à des actus, des contenus exclusifs, des nouvelles dates et à la boutique de la tournée ! Eur.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-10 20:00:00

fin : 2024-04-10

Le Cube

Troyes 10000 Aube Grand Est

L’événement Calogero Troyes a été mis à jour le 2024-01-18 par Office de Tourisme Troyes la Champagne