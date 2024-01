CALOGERO THEATRE DE PLEIN AIR – PARC EXPO Colmar, mardi 30 juillet 2024.

CalogeroIl aura bercé l’adolescence de toute une génération. Qu’on se le dise, Calogero prend ses quartiers d’été dans les plus grands festivals avec une étape forcément remarquée – et très attendue ! – à la Foire aux Vins. Cette figure incontournable, fière de ses origines méditerranéennes, qui sait si bien jeter un pont entre variété française et pop internationale, nous revient en live avec un programme très engageant : l’A.M.O.U.R Tour. L’occasion pour les fans de découvrir ses nouveaux titres sur scène, mais aussi de revisiter certains de ses plus grands tubes. Nulle doute que la montée se fera En apesanteur dans un show de toute beauté.

Tarif : 55.00 – 55.00 euros.

Début : 2024-07-30 à 20:00

THEATRE DE PLEIN AIR – PARC EXPO AV DE LA FOIRE AUX VINS 68000 Colmar 68