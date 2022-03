CALOÉ – Hommage à NAT KING COLE LE BAISER SALÉ, 26 mars 2022, Paris.

Date et horaire exacts : Le samedi 26 mars 2022

de 23h30 à 23h59

Le samedi 26 mars 2022

de 21h30 à 23h30

Le samedi 26 mars 2022

de 20h30 à 22h00

gratuit sous condition

En 2022, le Baiser Salé organise quelques soirées en entrée libre le week-end ! Il est grand temps de pousser la porte du jazz-club !

En 2022, le Baiser Salé organise quelques soirées en entrée libre le week-end !

Il est grand temps de pousser la porte du jazz-club !

Icône, idole, modèle… Figure emblématique du jazz au XXe siècle, Nat King Cole était un musicien engagé, considéré comme un des plus grands chanteurs de jazz mais aussi de musique latino-américaine. « Il était grand, très beau, très noir, avec une voix unique, toujours aussi belle. Quand il chantait, ce n’était pas vraiment un chanteur, il chantait comme ça lui plaisait de chanter, c’était moins rugueux que certains jazzmen, mais ça swinguait tout autant. », Claude Carrière

Caloé chante du jazz, improvise, interprète des musiques de différentes cultures et écrit musique et mots.Fervente admiratrice d’Ella Fitzgerald, elle étudie le “scat” avec précision et technique pour le maîtriser à sa manière.

Toujours entourée d’excellents musiciens, elle se produit en France et à l’étranger. Caloé a joué dans de nombreux endroits comme le Tribeca Arts Center de New York, le Zinco Jazz Club de Mexico City, la salle Cosmopolite de Oslo, le Fashing Jazz Club de Stockholm et différents festivals européens.

Son premier album a fait l’unanimité:

“Une petite claque”, Jazz News

“Caloé est l’une des plus réjouissantes révélations de ces dernières saisons”, Jazz Magazine

“Une potion magique capable de nous rafraichir durant l’été et nous réchauffer pendant l’hiver”, Batteur Magazine

LE BAISER SALÉ 58 RUE DES LOMBARDS Paris 75001

Contact : 01.42.33.37.71 https://www.lebaisersale.com/agenda?event=20220326 https://www.facebook.com/lebaisersale https://www.twitter.com/lebaisersale

Concert

Date complète :

2022-03-26T20:30:00+01:00_2022-03-26T22:00:00+01:00;2022-03-26T21:30:00+01:00_2022-03-26T23:30:00+01:00;2022-03-26T23:30:00+01:00_2022-03-26T23:59:00+01:00

CC