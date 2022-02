Calmette, habitat participatif Habitat Calmette, 10 mars 2022, Caen.

**En Normandie comme partout en France, des groupes de plus en plus nombreux et variés se lancent dans l’habitat «participatif», à la recherche d’un mode de logement convivial, écologique et économique. En 2022, Chantiers communs vous fait découvrir trois exemples particuliers de ce phénomène à Caen, au Havre et à Rouen.** Regroupant un ensemble de modèles très divers, l’habitat participatif consiste en un groupe de personnes qui se regroupent pour construire ou acquérir et concevoir des logements prévus pour y partager des espaces : un jardin ou un potager, une salle de loisirs, une buanderie, des chambres d’amis, un atelier, etc. Encadré légalement par la loi Alur de 2014, l’habitat participatif fait l’objet d’un engouement grandissant de particuliers à la recherche d’une façon d’habiter plus écologique, économique et conviviale. À Caen, s’est constitué fin 2011 le groupe Calmette, nommé ainsi d’après le terrain qui leur sera proposé par Caen-la-mer Habitat par la suite, terrain de l’ancienne école de la rue Calmette, autour d’un projet d’habitat participatif. Au terme du chantier, mené avec les architectes de l’agence JVA et l’Archiviolette et Caen la Mer Habitat, les copropriétaires ont emménagé à la fin de l’année 2019. En présence des habitants et architectes, cette visite sera l’occasion d’en savoir plus sur le montage d’un tel projet d’habitat participatif, de découvrir le bâtiment et récolter des premiers retours des habitants sur leur expérience de vie, deux ans après leur emménagement. Avec des habitant·es, les architectes Elise Lambert et Juliette Vuillermoz (L’Archiviolette et JVA Architecture, respectivement), et Pascal Gourdeau, président du Réseau Habitat Participatif Normandie.

