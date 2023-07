Église du Viala du Dourdou – Journées Européennes du Patrimoine Calmels-et-le-Viala, 12 juillet 2023, Calmels-et-le-Viala.

Calmels-et-le-Viala,Aveyron

Cloche de l’église datée de 1660, classée Monument Historique..

Calmels-et-le-Viala 12400 Aveyron Occitanie



The church bell dates back to 1660 and is listed as a Historical Monument.

La campana de la iglesia data de 1660 y es un edificio protegido.

Kirchenglocke aus dem Jahr 1660, die als historisches Monument klassifiziert ist.

