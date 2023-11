Les Trophées de la Recherche CALM Limoges, 12 décembre 2023, Limoges.

Les Trophées de la Recherche Mardi 12 décembre, 18h30 CALM Entrée gratuite et réservation conseillée.

Le projet LIRES2

Le projet LIRES2, porté par l’Université de Limoges (labelisée « Sciences avec et pour la Société » par le Ministère de l’enseignement Supérieur, de la Recherche et de l’Innovation) et Récréasciences, a pour objectif d’apporter des éléments pour lutter contre les a priori, les fausses informations et la perte de confiance du grand public envers le monde de la recherche. Pour ce faire LIRES2 propose de mettre en place des temps forts d’échanges entre la communauté scientifique et la société civile. Partant du constat qu’il est quasiment impossible pour les non-initiés d’accéder à l’information scientifique factuelle sans intermédiaire. Mais aussi que les actions de diffusion de la culture scientifique type conférences grand public faisaient partie des temps forts attendus par la société. Le projet LIRES2 permet aux citoyens de poser les questions qu’ils souhaitent aux chercheurs.

Restitution des questions « ANR »

Mais qu’est-ce donc ? L’ANR, c’est l’Agence Nationale de la Recherche. Elle finance la recherche publique et partenariale en France et attribue ce que nous pourrions appeler couramment “Les trophées de la recherche”. Peut-être que ça ne vous dit rien… et c’est pour cette raison que la prochaine soirée Donne ta langue au chercheur met en lumière cette thématique bien particulière, mais pourtant extrêmement importante dans le monde de la recherche.

A Limoges, il existe 7 projets ANR autour de sujets divers et variés comme la résistance aux antibiotiques, la chimie verte, l’études des bactéries, la maladie de Charcot-Marie-Tooth (CMT), l’avènement de la 5G et les problématiques qui l’accompagnent…

2023-12-12T18:30:00+01:00 – 2023-12-12T21:00:00+01:00

