CALLING MARIAN + MAXIME DANGLES FESTIVAL MICROMUSIC CORDO – SMA, 25 février 2023, ROMANS SUR ISERE.

CALLING MARIAN + MAXIME DANGLES FESTIVAL MICROMUSIC CORDO – SMA. Un spectacle à la date du 2023-02-25 à 20:30 (2023-02-25 au ). Tarif : 19.8 à 19.8 euros.

Pour la clôture du festival de musiques électroniques et d’arts numériques Micromusic nous accueillons Calling Marian et Maxime Dangles ! 20h30 CALLING MARIAN Set exclusif pour Micromusic CALLING MARIAN CRÉE UNE MUSIQUE À LA RENCONTRE DE LA TECHNO, DE L’ACID ET DE LA TRANCE. Formée en musicologie, elle compose, enregistre, produit et mixe tous ses morceaux, les distribue sur le label CVNT Records qu’elle a créé en 2017. L’énergie est ce qui caractérise la force de Calling Marian sur scène, que ce soit en DJ set sur les scènes alternatives ou en live sur la scène de festivals comme Marsatac, Rock en Seine, Les Vieilles Charrues, Scopitone, les Nuits Sonores. 22h30 MAXIME DANGLES Set techno IL EST ENTRÉ DANS LE MONDE DE L’ELECTRO PAR LA GRANDE PORTE EN 2000 ET JOUENT DEPUIS UNE TECHNO MÉLODIQUE AU GROOVE CLASSIEUX Il a joué dans les salles mythiques comme le Berghain, le Rex Club, le Studio 80 ou encore Astropolis. Cultivant son goût pour l’expérimentation, il compose des bandes sons de films et quand il ne s’affaire pas au live, il sillonne la France au gré de multiples collaborations, comme pour Ableton dont il est formateur certifié ou sa participation depuis 2019 au projet Sonars avec La Carène, pour un live organique et captivant sur la fragilité du milieu marin.

CORDO – SMA ROMANS SUR ISERE QUAI SAINTE CLAIRE Drome

