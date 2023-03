Pause Calligraphie et Jeux de Pliages Callilibris Louverné Catégories d’Évènement: Louverné

Mayenne

Pause Calligraphie et Jeux de Pliages Callilibris, 31 mars 2023, Louverné. Pause Calligraphie et Jeux de Pliages 31 mars – 2 avril Callilibris Dans le cadre des Journées des Métiers d’Art, Marie Perrier-Penloup vous ouvre les portes de Callilibris les 31 mars, 1er et 2 avril 2023 et vous propose de découvrir la calligraphie au travers de démonstrations et ateliers tels que: les pliages qui métamorphosent le papier en objets 3 dimensions: « un livre fermé est un objet, un livre ouvert est un univers » / reliure / calligraphie / techniques variées et éco-responsables autour du papier,

la formation d’images ATC / Art Trading Cards et Art Tangle (diplômée USA),

la calligraphie latine,

démonstrations de savoir-faire à la plume métallique et encre. Possibilité d’acheter des créations et/ou de passer des commandes personnalisées. Callilibris 27 rue nationale, 53950 Louverné Louverné 53950 Mayenne Pays de la Loire [{« type »: « email », « value »: « p.p.logis@gmail.com »}, {« type »: « phone », « value »: « 0638676295 »}, {« type »: « link », « value »: « http://www.callilibris.com »}, {« type »: « link », « value »: « http://instagram.com/@callilibris »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-31T14:00:00+02:00 – 2023-03-31T19:00:00+02:00

2023-04-02T10:00:00+02:00 – 2023-04-02T18:00:00+02:00 calligraphie techniques mixtes Photo de mon oeuvre par moi-même Marie Perrier-Penloup

Détails Catégories d’Évènement: Louverné, Mayenne Autres Lieu Callilibris Adresse 27 rue nationale, 53950 Louverné Ville Louverné Departement Mayenne Lieu Ville Callilibris Louverné

Callilibris Louverné Mayenne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/louverne/

Pause Calligraphie et Jeux de Pliages Callilibris 2023-03-31 was last modified: by Pause Calligraphie et Jeux de Pliages Callilibris Callilibris 31 mars 2023 Callilibris Louverné Louverné

Louverné Mayenne