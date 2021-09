Salon-de-Provence Médiathèque Bouches-du-Rhône, Salon-de-Provence Calligraphie médiévale Médiathèque Salon-de-Provence Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

Médiathèque, le dimanche 19 septembre à 09:30

Titrée en 2017 à l’Institut Supérieur Européen de l’Enluminure et du Manuscrit – ISEEM Angers, Brigitte Chambon propose une découverte de l’onciale, cette graphie particulière utilisée du IIIème au VIIIème siècle. C’est l’écriture par excellence des codex, tout particulièrement adaptée à la plume. Atelier d’initiation, à partir de 13 ans. Durée : 1h30 Initiation à l’art de l’onciale romaine, avec Brigitte Chambon, enlumineur de France. Médiathèque Boulevard Aristide Briand 13300 Salon-de-Provence Salon-de-Provence Bouches-du-Rhône

2021-09-19T09:30:00 2021-09-19T12:00:00

