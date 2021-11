Nevers Centre Culturel Jean Jaures de Nevers Nevers, Nièvre CALLIGRAPHIE JAPONAISE Centre Culturel Jean Jaures de Nevers Nevers Catégories d’évènement: Nevers

Nièvre

CALLIGRAPHIE JAPONAISE Centre Culturel Jean Jaures de Nevers, 3 septembre 2019, Nevers. CALLIGRAPHIE JAPONAISE

du mardi 3 septembre 2019 au samedi 26 octobre 2019 à Centre Culturel Jean Jaures de Nevers

Exposition de calligraphie japonaise à la médiathèque Jean Jaurès, galerie des Ursulines en partenariat avec l’atelier des arts & métiers du livre de La-Charité-sur-Loire. Vernissage : samedi 14 septembre à 16h. Médiathèque Jean Jaurès. Entrée libre et gratuite Exposition Centre Culturel Jean Jaures de Nevers 17 rue Jean Jaurès 58000 Nevers Nevers Nièvre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2019-09-03T14:00:00 2019-09-03T18:00:00;2019-09-04T10:00:00 2019-09-04T12:00:00;2019-09-04T14:00:00 2019-09-04T18:00:00;2019-09-05T14:00:00 2019-09-05T18:00:00;2019-09-06T14:00:00 2019-09-06T18:00:00;2019-09-07T10:00:00 2019-09-07T12:30:00;2019-09-07T14:00:00 2019-09-07T18:00:00;2019-09-10T14:00:00 2019-09-10T18:00:00;2019-09-11T10:00:00 2019-09-11T12:00:00;2019-09-11T14:00:00 2019-09-11T18:00:00;2019-09-12T14:00:00 2019-09-12T18:00:00;2019-09-13T14:00:00 2019-09-13T18:00:00;2019-09-14T10:00:00 2019-09-14T12:30:00;2019-09-14T14:00:00 2019-09-14T18:00:00;2019-09-17T14:00:00 2019-09-17T18:00:00;2019-09-18T10:00:00 2019-09-18T12:00:00;2019-09-18T14:00:00 2019-09-18T18:00:00;2019-09-19T14:00:00 2019-09-19T18:00:00;2019-09-20T14:00:00 2019-09-20T18:00:00;2019-09-21T10:00:00 2019-09-21T12:30:00;2019-09-21T14:00:00 2019-09-21T18:00:00;2019-09-24T14:00:00 2019-09-24T18:00:00;2019-09-25T10:00:00 2019-09-25T12:00:00;2019-09-25T14:00:00 2019-09-25T18:00:00;2019-09-26T14:00:00 2019-09-26T18:00:00;2019-09-27T14:00:00 2019-09-27T18:00:00;2019-09-28T10:00:00 2019-09-28T12:30:00;2019-09-28T14:00:00 2019-09-28T18:00:00;2019-10-01T14:00:00 2019-10-01T18:00:00;2019-10-02T10:00:00 2019-10-02T12:00:00;2019-10-02T14:00:00 2019-10-02T18:00:00;2019-10-03T14:00:00 2019-10-03T18:00:00;2019-10-04T14:00:00 2019-10-04T18:00:00;2019-10-05T10:00:00 2019-10-05T12:30:00;2019-10-05T14:00:00 2019-10-05T18:00:00;2019-10-08T14:00:00 2019-10-08T18:00:00;2019-10-09T10:00:00 2019-10-09T12:00:00;2019-10-09T14:00:00 2019-10-09T18:00:00;2019-10-10T14:00:00 2019-10-10T18:00:00;2019-10-11T14:00:00 2019-10-11T18:00:00;2019-10-12T10:00:00 2019-10-12T12:30:00;2019-10-12T14:00:00 2019-10-12T18:00:00;2019-10-15T14:00:00 2019-10-15T18:00:00;2019-10-16T10:00:00 2019-10-16T12:00:00;2019-10-16T14:00:00 2019-10-16T18:00:00;2019-10-17T14:00:00 2019-10-17T18:00:00;2019-10-18T14:00:00 2019-10-18T18:00:00;2019-10-19T10:00:00 2019-10-19T12:30:00;2019-10-19T14:00:00 2019-10-19T18:00:00;2019-10-22T14:00:00 2019-10-22T18:00:00;2019-10-23T10:00:00 2019-10-23T12:00:00;2019-10-23T14:00:00 2019-10-23T18:00:00;2019-10-24T14:00:00 2019-10-24T18:00:00;2019-10-25T14:00:00 2019-10-25T18:00:00;2019-10-26T10:00:00 2019-10-26T12:30:00;2019-10-26T14:00:00 2019-10-26T18:00:00

Détails Catégories d’évènement: Nevers, Nièvre Autres Lieu Centre Culturel Jean Jaures de Nevers Adresse 17 rue Jean Jaurès 58000 Nevers Ville Nevers lieuville Centre Culturel Jean Jaures de Nevers Nevers