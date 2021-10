Paris Maison de la culture du Japon île de France, Paris Calligraphie et kakejiku Maison de la culture du Japon Paris Catégories d’évènement: île de France

Le samedi 6 novembre 2021

de 13h à 15h

Le samedi 6 novembre 2021

de 15h30 à 17h30

Atelier en ligne depuis le Japon Une découverte originale de la calligraphie avec cet atelier de création d’un kakejiku, un rouleau suspendu aussi appelé kakemono. La calligraphe Eigetsu (Miki Arao) animera cet atelier en ligne depuis le Japon et vous présentera un style de calligraphie résolument contemporain. Puis vous admirerez les réalisations des participants en dégustant du thé matcha que vous préparerez en suivant les explications de l’École Sohen également en ligne.

Atelier enfants-parents > 13h-15h À partir de 6 ans Tarif adulte (matériel compris) 20 € / enfant 15 € Atelier adultes > 15h30-17h30 Tarif unique (matériel compris) 25 €

Contact :Maison de la culture du Japon à Paris 0144379500 https://www.mcjp.fr

