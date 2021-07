Paris Église Saint-Gervais-Saint-Protais Paris Calligrafie. Prier avec sa plume Église Saint-Gervais-Saint-Protais Paris Catégorie d’évènement: Paris

Église Saint-Gervais-Saint-Protais, le dimanche 19 septembre à 15:00

### **Prier avec sa plume à l’école des moines copistes du Moyen-Age.** L’atelier de calligraphie proposé par les soeur et les frères des Fraternités de Jérusalem vous donnera l’occasion de connaître cet art d’écriture, calligraphier vous-même un court passage biblique et repartir avec un marque-page souvenir des Journées du Patrimoine. **Dimanche : 15h – 17h,** **dans la chapelle de Saint-Joseph.** **Les personnes à l’accueil vous indiquerons le chemin à prendre pour trouver la bonne chapelle.** L’atelier de calligraphie Église Saint-Gervais-Saint-Protais Place Saint-Gervais 75004 Paris Paris Paris

2021-09-19T15:00:00 2021-09-19T17:30:00

