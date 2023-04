La rando de Calleville Les Deux Églises avec Wolftrott Salle des Fêtes, 25 juin 2023, Calleville-les-Deux-Églises.

Événement mobilité douce le dimanche 25 juin, la rando trott de Calleville-les-Deux-Églises revient pour une seconde édition ! Partez à la découverte de la région et faites le plein de sensations !

2 parcours proposées 1h découverte et 1h sensation (briefing, prise en main et 45 minutes de balade)

Chaussures fermées obligatoires, pantalon obligatoire.

Matériel fourni : casque norme CE, gants, lunettes et gilet HV.

Accessible à partir de 12 ans (savoir faire du vélo)

Départ toutes les heures depuis la salle des fêtes de Calleville les Deux Églises dès 9h..

2023-06-25 à 09:00:00 ; fin : 2023-06-25 18:00:00. .

Salle des Fêtes

Calleville-les-Deux-Églises 76890 Seine-Maritime Normandie



Soft mobility event on Sunday, June 25, the rando trott of Calleville-les-Deux-Églises returns for a second edition! Discover the region and enjoy the sensations!

2 courses proposed 1h discovery and 1h sensation (briefing, handling and 45 minutes of ride)

Closed shoes mandatory, pants mandatory.

Equipment provided: CE standard helmet, gloves, goggles and HV vest.

Accessible from 12 years old (must know how to ride a bike)

Departure every hour from the village hall of Calleville les Deux Églises from 9 am.

Evento de movilidad suave el domingo 25 de junio, ¡el trote de Calleville-les-Deux-Églises vuelve en una segunda edición! ¡Descubra la región y disfrute de las sensaciones!

2 recorridos propuestos 1h descubrimiento y 1h sensaciones (briefing, manejo y 45 minutos de paseo)

Calzado cerrado obligatorio, pantalones obligatorios.

Equipamiento proporcionado: casco, guantes, gafas y chaleco HV según la norma CE.

Accesible a partir de 12 años (hay que saber montar en bicicleta)

Salida cada hora desde el ayuntamiento de Calleville les Deux Églises a partir de las 9h.

Am Sonntag, dem 25. Juni, findet in Calleville-les-Deux-Églises zum zweiten Mal eine Veranstaltung für sanfte Mobilität statt: der Rando trott de Calleville-les-Deux-Églises! Entdecken Sie die Region und erleben Sie eine Menge Spaß!

2 vorgeschlagene Strecken 1 Stunde Entdeckung und 1 Stunde Sensation (Briefing, Übernahme der Kontrolle und 45 Minuten Fahrt)

Geschlossene Schuhe sind Pflicht, Hosen sind Pflicht.

Zur Verfügung gestelltes Material: Helm nach CE-Norm, Handschuhe, Brille und HV-Weste.

Zugänglich ab 12 Jahren (Fahrrad fahren können)

Abfahrt stündlich von der Festhalle in Calleville les Deux Églises ab 9 Uhr.

Mise à jour le 2023-04-20 par Normandie Tourisme / Seine-Maritime Attractivité