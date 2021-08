Calleville-les-Deux-Églises Saint-Malo Calleville-les-Deux-Églises, Seine-Maritime Festival La Route des Orgues en Pays de Saint-Malo Saint-Malo Calleville-les-Deux-Églises Catégories d’évènement: Calleville-les-Deux-Églises

Seine-Maritime

Festival La Route des Orgues en Pays de Saint-Malo Saint-Malo, 19 septembre 2021 17:00, Calleville-les-Deux-Églises. 19 septembre – 10 octobre, les dimanches http://www.laroutedesorgues.weebly.com, https://www.facebook.com/laroutedesorgues, laroutedesorgues@gmail.com Neuvième édition du festival qui vous fait découvrir toutes le sfacettes de l’orgue ! Sur la route des orgues ! La Route des Orgues est un festival itinérant sur le Pays de Saint-Malo.

Créé à l’occasion du Jour de l’Orgue en France, ce festival a pour objectif de promouvoir l’orgue dans toute sa diversité et de sensibiliser le public à la richesse de ce patrimoine culturel.

En 2021, ce parcours musical passera par les communes de Saint-Malo, Cancale et La Fresnais pour quatre concerts dont un événement jeune public ! Saint-Malo Eglises 76890 Calleville-les-Deux-Églises Seine-Maritime dimanche 19 septembre – 17h00 à 18h30

dimanche 26 septembre – 17h00 à 18h00

dimanche 3 octobre – 17h00 à 18h30

dimanche 10 octobre – 17h00 à 18h30

Détails Heure : 17:00 - 18:30 Catégories d’évènement: Calleville-les-Deux-Églises, Seine-Maritime Autres Lieu Saint-Malo Adresse Eglises Ville Calleville-les-Deux-Églises lieuville Saint-Malo Calleville-les-Deux-Églises