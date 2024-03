Callengeville/76 : Formation adhérents GONm Entreprise Forestier Leblond, Callengeville Callengeville, samedi 16 mars 2024.

Callengeville/76 : Formation adhérents GONm Identifier les chants des oiseaux forestiers. Samedi 16 mars, 07h00 Entreprise Forestier Leblond, Callengeville Inscription obligatoire

Formation réservée aux adhérents du GONm.

Identifier les chants des oiseaux forestiers.

Espèces probables : pics mar et épeiche, mésanges huppé, noir, nonnette, charbonnière et bleu, pinson des arbres, bec-croisé des sapins, autour des palombes, etc.

RDV 7h devant l’entreprise Forestier Leblond à Callengeville (76).

Toute la journée mais possibilité de participer à la demi-journée.

Chaussures de marche (voire bottes) conseillées.

Inscription obligatoire : thomas.domalain@gonm.org ou 07.83.51.95.82

Formation limitée à 10 personnes

