Calle Mambo L’Alimentation Générale, 26 mai 2023, Paris.

Le vendredi 26 mai 2023

de 20h00 à 23h00

.Public adultes. gratuit

Concert gratuit de Calle Mambo à l’Alimentation Générale le 26 mai !

Calle Mambo, groupe Chilien formé en 2013 qui sera en tournée Européenne de mai à octobre 2023 pour célébrer leurs 10ans!

Calle Mambo présentera à cette occasion leur 3ème album, Retumba la Tierra. Avec un son propre à eux, exclusivement fait de compositions personnelles, la musique de Calle Mambo a pour but d’unifier le folclore Latinoaméricain avec la modernité des beats électroniques et des musiques urbaines. Jouant 10 instruments sur scène symbole de la richesse et diversité des musiques latines (Quena, Quenacho, Charango, Cuatro, Zampoña, Ronroco….) Calle Mambo propose un voyage enrichissant à travers le continent, dansant et éclectique!

L’Alimentation Générale 64 Rue Jean-Pierre Timbaud 75011 Paris

Contact : http://alimentation-generale.net/ https://fb.me/e/QEVbTUzm https://fb.me/e/QEVbTUzm

