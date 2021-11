Callas Tebaldi • Nicolas Ly • La Houle (solo) / Supersonic (Free entry) SUPERSONIC, 14 janvier 2022, Paris.

Date et horaire exacts : Le vendredi 14 janvier 2022

de 19h à 23h

gratuit

WELCOME TO SUPERSONIC Concerts gratuits, Nuits rock et Disquaire à Paris !

CALLAS TEBALDI

(Dream Pop – Paris, FR)

Sous le nom de CALLAS TEBALDI, Octave Meynieux se dévoile, dans un nouvel EP de 4 titres, AETERNAM. A travers des textes en Français, il nous laisse entrevoir le cœur de ses pensées. Un univers poétique, astral, au caractère incantatoire , où les différentes compositions viennent s’entremêler de références spiritualistes, jamais très loin d’un imaginaire pictural ou cinématographique. Chaque pièce est une relique illustrant son cheminement intérieur qui jaillit comme un éclair, dans un écho infini.

https://www.youtube.com/channel/UCzKJCvNF2Js8JFcwMeVdw7A

NICOLAS LY

(Pop – Paris, FR)

Parler du pire avec poésie et grâce. Tel est le chemin pris par Nicolas Ly pour son premier EP, « Rue de la folie », même si il puise ses inspirations dans des choses parfois sombres, sa

musique est pleine de lumière. Il exprime grâce à la langue de Molière ses pensées les plus profondes, créant mille personnages aux allures

toujours autobiographiques. Chaque titre est pensé de manière cinématographique, offrant de

véritables scènes de films. Car si Nicolas Ly a choisi la musique, le cinéma n’a jamais été bien

loin.

– https://www.youtube.com/watch?v=zXhkhcsmSOk

LA HOULE (SOLO)

(Ambient/Drone – Onto Records / Music From The Masses / October Tone – FR)

Habitué des textures bruitistes dans un format plus pop, La Houle explore en parallèle, au travers d’enregistreur cassette 4 pistes, une musique éthérée, ambiante, parfois répétitive, presque salvatrice. En juillet dernier sort “Dehors au Dedans”, un disque inspiré des peintures marines de son grand père Lionel, disponible chez Onto Record.

Les 3 influences: William Basinski, Alice Damon, Laraaji

– https://www.youtube.com/watch?v=Hzdyd8-ogio…

