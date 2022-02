Callac concerts – soirée jazz Callac, 5 mars 2022, Callac.

Callac concerts – soirée jazz Salle des fêtes 40 Place du 9 Avril 1944 Callac

2022-03-05 18:00:00 – 2022-03-05 Salle des fêtes 40 Place du 9 Avril 1944

Callac Côtes d’Armor Callac

L’association Argo’art organise plusieurs concerts dans le cadre d’une Soirée Jazz, en parallèle de son festival, En ouverture de cette soirée, le Bagad de Gwengamp est invité par la Mairie de Callac et donne lieu à une répétition ouverte au public à 18h. Suivie à 19h de la soirée jazz avec Bottle Trio (jazz) et Blue Jay (funk, jazz fusion). Restauration et buvette sur place.

association.argoart@gmail.com

L’association Argo’art organise plusieurs concerts dans le cadre d’une Soirée Jazz, en parallèle de son festival, En ouverture de cette soirée, le Bagad de Gwengamp est invité par la Mairie de Callac et donne lieu à une répétition ouverte au public à 18h. Suivie à 19h de la soirée jazz avec Bottle Trio (jazz) et Blue Jay (funk, jazz fusion). Restauration et buvette sur place.

Salle des fêtes 40 Place du 9 Avril 1944 Callac

dernière mise à jour : 2022-02-15 par