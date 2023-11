Pièce de théâtre : Piw, Penaoz ha Petra ? Callac Callac, 2 décembre 2023, Callac.

Pièce de théâtre : Piw, Penaoz ha Petra ? Samedi 2 décembre, 16h00 Callac Entrée libre

Pièce en langue bretonne, comique et déjantée à la sauce du breton populaire, et ce malgré le sérieux du propos. A vous de juger… Et du blijadur, evel-just !

Pièce jouée pour la dernière fois. Pièce suivie d’un pot de l’amitié.

Salle des fêtes à Callac – 16h

Callac 22160 Callac 22160 Côtes-d’Armor Bretagne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-02T16:00:00+01:00 – 2023-12-02T18:00:00+01:00

theatre callac

Strollad Kallag ha Strollad Gwerliskin