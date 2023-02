CALL ME KARIZMA + LETDOWN LA BOULE NOIRE, 5 mars 2023, PARIS.

CALL ME KARIZMA + LETDOWN LA BOULE NOIRE. Un spectacle à la date du 2023-03-05 à 19:00 (2023-03-05 au ). Tarif : 23.2 à 23.2 euros.

Veryshow Productions (L-R-20-9379/L-R-20-0663) présente ce concert CALL ME KARIZMA + LETDOWNPlus connu sous le nom de CALL ME KARIZMA, Morgan Parriott est un auteur-compositeur et interprète américain ayant commencé la musique à 12 ans. Réellement actif depuis 2015 et grâce à son style profondément torturé mais bel et bien déterminé et casse-cou il se fait rapidement repérer par Mod Sun et Blackbear qui décident de lui donner sa chance sur une tournée de 35 dates. Mêlant Hip-Hop et Punk, CALL ME KARIZMA sait magner à la fois le rythme et les mots dans une énergie entrainante. Depuis ses débuts, il a sorti des featuring avec notamment Illenium ou Delaney Jane, deux albums intitulés Univinted (2016) et To Hell With Hollywood (2020) mais également plusieurs EPs à succès comme The Gloomy Tapes Vol.1 (2018) et Vol. 2 (2019). CALL ME KARIZMA continue sur sa lancée avec son single ‘Young, In Love & Depressed AF’ (2022), sur lequel il garde ce même état d’esprit : plaintif mais vivant.Le Pack VIP comprend : -Early Access*-Meet&Greet-Un CD-Un poster-Un pass souvenir* Pour les détenteurs d’un pack VIP, Merci de bien vouloir vous présenter 1heure avant l’ouverture des portes.

LA BOULE NOIRE PARIS 120 BD ROCHECHOUART Paris

