CALIGULA’S HORSE LE BACKSTAGE BY THE MILL Paris, lundi 27 mai 2024.

Caligula’s Horse, connu pour ses paysages sonores dynamiques et planants, ses mélodies lourdes et complexes et son énorme son en live, se lancera dans une tournée européenne de 17 dates en mai, emmenant avec lui son brillant nouvel album Charcoal Grace . Cette tournée promet une série de soirées inoubliables de metal progressif sur le continent européen cette année.Citation de Jim Grey (chanteur) : L’année dernière, nous nous sommes rendu compte à quel point nos fans européens sont remarquables – la puissance de vos voix et l’esprit de célébration que vous apportez à notre musique sont vraiment incroyables. Nous savions que nous ne pouvions pas rester loin trop longtemps, et nous sommes donc ravis de donner vie à Charcoal Grace à travers l’Europe et le Royaume-Uni en mai ! Retrouvez Caligula’s Horse au Backstage By The Mill (Paris) le 27 mai 2024.

Tarif : 26.80 – 26.80 euros.

Début : 2024-05-27 à 19:30

Réservez votre billet ici

LE BACKSTAGE BY THE MILL 92 BOULEVARD DE CLICHY 75018 Paris 75