Caligula d’Albert Camus au Studio Hébertot Théâtre Le Studio Hébertot Paris Catégories d’évènement: île de France

Paris

Caligula d’Albert Camus au Studio Hébertot Théâtre Le Studio Hébertot, 5 mai 2022, Paris. Du jeudi 05 mai 2022 au dimanche 29 mai 2022 :

dimanche

de 17h00 à 18h30

jeudi, vendredi, samedi

de 19h00 à 20h30

. payant

SUCCÈS-REPRISE ! Triomphe au Phénix Festival, Coup de coeur de la presse au Festival Off d’Avignon 2021, Caligula, le chef-d’œuvre d’Albert Camus, arrive à Paris tout au long du mois de mai 2022. Avec son Caligula, Albert Camus livre un chef-d’œuvre de la littérature contemporaine qui le rend classique dès sa création avec Gérard Philipe dans le rôle-titre. Son héros éponyme suscite de prime abord l’adhésion : intelligent et fantasque, drôle et cruel, tendre parfois mais tyrannique le plus souvent, il est d’abord l’acteur de sa propre vie. Surpris lui-même de la puissance de son pouvoir, il décide de la porter aux limites du supportable pour les autres hommes en pesant de tout son poids pour aboutir à ce qu’il pense être un chemin de transformation pour l’espèce humaine et de libération pour lui. La Compagnie des Perspectives a résolument choisi de rendre cette complexité du personnage, transfiguré par la beauté de l’écriture de Camus. Mais, dans un même mouvement, rendre aussi les ombres noires qui encerclent cette vie brève et incandescente de Caligula : l’arbitraire, la terreur, la peur d’un passage sur Terre marqué par l’absurde. Nous avons donc choisi, sans rien retrancher du texte, de l’ancrer dans une actualité brûlante où costumes, musique, lumière et scénographie nous rappellent une brutale réalité chère à Brecht : « le ventre est encore fécond d’où a jailli la bête immonde ». LA PROVENCE : « Ralentir… chef-d’œuvre. Un péplum théâtral d’une amplitude exceptionnelle. Antoine Laudet [Caligula] est tout simplement phénoménal, gigantesque, inoubliable. D’une voix puissante, il nous happe, nous secoue, nous emporte. » L’ECHO DU MARDI : « Le texte de Camus est fort d’une actualité brûlante. La mise en scène très subtile et le jeu des comédien saisissant. » VIVANT MAG : « Un “classique” à voir sans tarder. Ce texte magistral d’Albert Camus, chef-d’œuvre de la littérature contemporaine, est le reflet d’une criante actualité qui nous questionne : et si la bête immonde ressurgissait ? » THÉÂTRES.COM : « Caligula apparaît comme un être hypersensible assis sur une ligne de crête friable susceptible à tout moment de l’entraîner dans les abysses. Saluons la qualité de jeu des comédiens qui enlèvent ce spectacle complexe. » TOURS ET CULTURE : « Un grand moment de théâtre ! » Théâtre Le Studio Hébertot 78bis Boulevard des Batignolles 75017 Paris Contact : https://fb.me/e/1q7TkjM0d 0142931304 https://www.facebook.com/lacompagniedesperspectives https://www.facebook.com/lacompagniedesperspectives https://studiohebertot.com/spectacles/caligula-2/

Crédit photo : Philippe Hanula Caligula [Albert Camus] / Cie des Perspectives

Détails Catégories d’évènement: île de France, Paris Autres Lieu Théâtre Le Studio Hébertot Adresse 78bis Boulevard des Batignolles Ville Paris lieuville Théâtre Le Studio Hébertot Paris Departement Paris

Théâtre Le Studio Hébertot Paris Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/

Caligula d’Albert Camus au Studio Hébertot Théâtre Le Studio Hébertot 2022-05-05 was last modified: by Caligula d’Albert Camus au Studio Hébertot Théâtre Le Studio Hébertot Théâtre Le Studio Hébertot 5 mai 2022 Paris Théâtre Le Studio Hébertot Paris

Paris Paris