Distillation au Domaine Lapeyrade Calignac, 9 décembre 2023, Calignac.

Calignac,Lot-et-Garonne

Le Domaine de Lapeyrade à Calignac propose un évènement de fin d’année autour de la distillation.

Après-midi portes ouvertes de 14h30 à 19h00 au Domaine, avec découverte de l’impressionnant alambic en fonctionnement, et dégustation de l’eau-de-vie!.

2023-12-09 fin : 2023-12-09 19:00:00. .

Calignac 47600 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine



The Domaine de Lapeyrade in Calignac offers an end-of-year distillation event.

Open afternoon from 2.30 pm to 7.00 pm at the Domaine, with discovery of the impressive still in operation, and brandy tasting!

El Domaine de Lapeyrade, en Calignac, organiza una jornada de destilación de fin de año.

Tarde de puertas abiertas de 14:30 a 19:00 en el Domaine, con visita al impresionante alambique en funcionamiento y degustación del aguardiente

Die Domaine de Lapeyrade in Calignac bietet zum Jahresende eine Veranstaltung rund um die Destillation an.

Der Nachmittag der offenen Tür findet von 14:30 bis 19:00 Uhr auf der Domaine statt. Sie können die beeindruckende Destillieranlage in Betrieb sehen und den Schnaps probieren!

Mise à jour le 2023-11-24 par OT de l’Albret