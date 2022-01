Cali Rocher de Palmer, 15 février 2022, Cenon.

Cali

Rocher de Palmer, le mardi 15 février à 20:30

Amour, lumière, liberté, bonheur. Les mots favoris de Cali irradient ce dernier opus, pour lequel il s’est adjoint les talents du jeune pianiste et compositeur Augustin Charnet. L’ensemble est un concentré lumineux, une ode à la pureté, une invitation à l’éblouissement. Nous fredonne que le temps de la jeunesse est source d’une délicieuse mélancolie. Avec un titre pour la première fois slammé, des mélodies entêtantes, une pop exigeante, un album aux velléités tribales, l’artiste joue le mélange des genres, la tradition française de la chanson à texte en bandoulière. Le chanteur poète si solaire joue l’audace musicale et on entre avec allégresse dans sa danse.

Tarif guichet : 30€ / Plein tarif : 28€ / Tarif abonné : 25€

Cavale ! Cali cavale, et on le suit les yeux fermés et les bras grands ouverts dans sa course effrénée, sa quête de liberté, son urgence à vivre avec intensité.

Rocher de Palmer 1 rue Aristide Briand Cenon Cenon Gironde



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-02-15T20:30:00 2022-02-15T22:30:00