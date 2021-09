Cali Les Fuseaux, 14 mai 2022, Saint-Dizier.

Bien sûr la plupart des titres des albums de Cali dessinent cet artiste : Vous savez que je vous aime, L’espoir, Les Choses défendues… Et les six nominations aux Victoires de la musique, le prix Constantin pour L’Amour parfait, les succès, les livres (oui, Cali est aussi romancier), viennent confirmer l’éclectisme d’un homme qui aime le rock et la chanson française tout comme Perpignan, sa ville natale. Mais son dernier album, sorti en mars 2020, est sans doute celui qui raconte le plus, ou le mieux, cet artiste. Le titre dit tout : Cavale. Cali est un homme qui marche, qui se promène, qui hume l’air du temps, qui fuit ce qu’il connaît trop bien, qui va chercher ailleurs ce qu’il ne connaît pas encore. Lui qui a débuté dans des petits groupes indés, qui s’est produit, dans les fêtes de villages et s’est plongé dans mille bains musicaux (rock, métal, guitare, rugby), sait mieux que personne que le confort est instable et le changement créatif. Il n’est jamais plus heureux que sur les routes, jamais plus présent que sur scène, jamais plus impatient que de cavaler après la ville suivante, après le concert suivant, là où la surprise l’attend. Billetterie (à partir du 18 septembre à 9h) : Guichet des Fuseaux Médiathèque de Wassy Billetterie en ligne en cliquant sur “Acheter” Sur place avant l’entrée en salle

