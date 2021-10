Meisenthal Halle Verriere Meisenthal, Moselle Cali Halle Verriere Meisenthal Catégories d’évènement: Meisenthal

Moselle

Cali Halle Verriere, 13 novembre 2021, Meisenthal. Cali

Halle Verriere, le samedi 13 novembre à 20:00

La Halle Verrière de Meisenthal a le plaisir de partager avec vous le concert de Cali, qui aura lieu le Samedi 13 Novembre 2021. L’ouverture des portes se fera à 20h. Les billets pour la séance initiale du 19.12.2020 puis du 21.05.2021 restent valables pour la séance de report du 13.11.21. Merci de vous munir de votre Pass Sanitaire. Mise à disposition ou vente de casques anti-bruit pour enfant sur place les soirs des concerts. Accès PMR : contactez la Halle Verrière au 03 87 96 82 91.

Prévente : 28€ / Soir : 31€ / Réduit : 26€

La Halle Verrière de Meisenthal a le plaisir de partager avec vous le concert de Cali, qui aura lieu le Samedi 13 Novembre 2021. L’ouverture des portes se fera à 20h. Halle Verriere site verrier 57960 Meisenthal Meisenthal Moselle

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-11-13T20:00:00 2021-11-13T23:00:00

Détails Catégories d’évènement: Meisenthal, Moselle Autres Lieu Halle Verriere Adresse site verrier 57960 Meisenthal Ville Meisenthal lieuville Halle Verriere Meisenthal