La Batterie, le samedi 11 décembre à 20:30

CALI Bien sûr la plupart des titres des albums de Cali dessine cet artiste : Vous savez que je vous aime, L'espoir, Les Choses défendues… Et les six nominations aux Victoires de la musique, le prix Constantin pour L'Amour parfait, les succès, les livres (oui, Cali est aussi romancier), viennent confirmer l'éclectisme d'un homme qui aime le rock et le chanson française – aussi Perpignan, sa ville natale. Son dernier album, sorti en mars 2020, est sans doute celui qui raconte le plus, ou le mieux, cet artiste. Le titre dit tout : Cavale. Cali est un homme qui marche, qui se promène, qui hume l'air du temps, qui fuit ce qu'il connait trop bien, qui va chercher ailleurs ce qu'il ne connaît pas encore. Lui qui a débuté dans des petits groupes indés, également à se produire dans les fêtes de villages et à se plonger dans mille bains musicaux (rock, métal, guitare, rugby), sait mieux que personne que le confort est instable et le changement créatif. Il n'est jamais plus heureux que sur les routes, jamais plus présent que sur scène, jamais plus impatient que de cavaler après la ville suivante, après le concert suivant, là où la surprise l'attend. François Staal & the New Blood Phoenix François Staal propose des chansons françaises en acoustique, profondément blues et rock. Il croit au don, à l'énergie du don, à la poésie, au Rock & Roll, au Blues dans son sens musical et dans son sens littéraire, à la musique, au partage … Dans la veine des rockeurs à textes, l'univers de François Staal est empreint de mots poétiques et décalés, de rythmiques tour à tour douces ou puissantes.

A partir de 6,25€

Un nouvel album, des nouveaux musiciens pour des nouvelles chansons qui parlent d’amour et de lumière, de jeunesse sauvage et de course effrénée vers la pureté.

La Batterie 1 Rue de la Redoute GUYANCOURT



2021-12-11T20:30:00 2021-12-11T22:30:00