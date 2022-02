Cali en solo Bayeux, 24 mars 2022, Bayeux.

Cali en solo Halle ô Grains 66 rue Saint Jean Bayeux

2022-03-24 20:30:00 – 2022-03-24 Halle ô Grains 66 rue Saint Jean

Bayeux Calvados

En 2022, c’est en solo que Cali nous embarque dans une formule débordante d’émotions et de générosité. Entre chansons connues, et titres inédits, un concert qui confirme l’éclectisme de l’artiste, un amoureux de rock et de chanson française.

En 2022, c’est en solo que Cali nous embarque dans une formule débordante d’émotions et de générosité. Entre chansons connues, et titres inédits, un concert qui confirme l’éclectisme de l’artiste, un amoureux de rock et de chanson française.

actionculturelle@mairie-bayeux.fr +33 2 31 92 03 30

En 2022, c’est en solo que Cali nous embarque dans une formule débordante d’émotions et de générosité. Entre chansons connues, et titres inédits, un concert qui confirme l’éclectisme de l’artiste, un amoureux de rock et de chanson française.

Halle ô Grains 66 rue Saint Jean Bayeux

dernière mise à jour : 2022-02-25 par OT Bayeux Intercom