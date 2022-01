CALI en concert ! L’Aéronef, 16 février 2022, Lille.

CALI en concert !

L’Aéronef, le mercredi 16 février à 20:00

« Je suis très excité de repartir sur la route avec un nouveau disque, une nouvelle équipe, une nouvelle vie. Un vrai gamin ! Les nouvelles chansons qui arrivent parlent surtout d’amour et de lumière. De jeunesse sauvage, et de course effrénée vers la pureté. Ce n’est pas un hasard si le mot heureux revient et revient encore dans les textes… J’ai écrit la musique avec un jeune pianiste de génie, Augustin Charnet, compositeur touche-à-tout, surdoué, notamment avec les dernières technologies. Il m’accompagnera sur la route avec deux autres musiciens dans une formule inédite pour moi. Cette nouvelle meute ivre de folle jeunesse m’offre aujourd’hui des perspectives tellement excitantes. Encore une fois, je repars heureux sur la route et si c’est ma dernière ligne droite, je vais la prendre à fond… Cavale, ça veut dire s’échapper ! Je vous embrasse. » Cali (2020) Depuis 2017, le duo The Breakfast Club élabore une pop embuée, possible bande-son d’un voyage à deux. Derrière un pare-brise un peu fêlé, la voix de Léonie Young ménage les perspectives autoroutières, fait pleuvoir ou jaillir les éclaircies, tandis que les guitares post-rock de Julien Puyau esquissent toutes les nuances d’un ciel de traîne.Quelque part entre Beach House et The XX.

25 € / 23 € / 19 €

Welcome back Cali ! En 2022, le « Cavale Tour » de Cali continue et passe par l’Aéronef.

L’Aéronef Avenue Willy Brandt – Euralille Lille Lille-Centre Nord



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-02-16T20:00:00 2022-02-16T23:00:00