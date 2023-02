CALI Ces jours qu’on a presque oubliés PALAIS DES CONGRES SALLE RAVEL, 1 avril 2023, PARIS.

CALI Ces jours qu’on a presque oubliés PALAIS DES CONGRES SALLE RAVEL. Un spectacle à la date du 2023-04-01 à 20:30 (2023-04-01 au ). Tarif : 36.0 à 46.0 euros.

LE CASINO BARRIERE LE TOUQUET (LATESV-R-2022-003757) en accord avec BCBA MUSIC présente cecconcert Mais quelle est la matière de ce bonhomme ? Certainement un tissu d’êtres, d’histoires qui sont devenus lui au fil du temps. Sa multitude personnelle. Chez lui, un désir incroyable d’abolition des frontières individuelles, une guerre déclarée à la peau, une immersion dans l’autre et en retour, une hospitalité totale de sa personne. Dans ces huis-clos, l’univers acoustique est intimiste et caressant. Nous sommes plus que de la confidence : nous sommes sur le vif, dans un instant critique, une scène de dénouement. Retrouvez Cali en concert exceptionnel au Casino Barrière Le TouquetA partir de 6 ansRéservation PMR : 03.21.06.72.00 Cali

PALAIS DES CONGRES SALLE RAVEL PARIS PLACE DE L’HERMITAGE Pas-de-Calais

A partir de 6 ans

Réservation PMR : 03.21.06.72.00

