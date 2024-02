CALI + BERTHILLE Saint-Jean-de-Védas, samedi 2 mars 2024.

CALI + BERTHILLE Saint-Jean-de-Védas Hérault

Ne manquez pas le concert de CALI + BERTHILLE le 02 mars 2024 à 20h à Victoire 2 !

Cali

Cet automne, Cali connaîtra une double actualité. À l’occasion des 20 ans de L’Amour parfait , il enregistrera une réédition de ces treize titres inoubliables à travers des duos incontournables. Il sera en tournée avec Steve Nieve, pianiste avec lequel il a précédemment collaboré.

Ce concert célèbrera certes les 20 ans de cet amour parfait mais également la singulière richesse d’un répertoire construit au fil de neuf albums.

Berthille

Formée à l’école classique, Bertille propose une électro-pop romantique en français, dans laquelle les machines et synthétiseurs laissent la part belle au violon, son instrument de prédilection, et à la voix.

Bertille aime raconter des histoires, parfois mélancoliques, parfois sombres, mais toujours avec cette touche d’espoir lumineux propre aux grands rêveurs.

Seule sur scène, entourée de ses instruments, découvrez cette chanteuse multi-instrumentiste sensible et sans compromis au fil de chansons imaginées comme autant de couleurs sur la palette émotionnelle d’une jeune femme de son temps. Un univers féminin et intime, mélangeant le doux au dur, les caresses aux coups de griffes. Ici, aux instruments à cordes veloutés et aux synthétiseurs parfois rugueux se mêle doucement et intensément sa voix fragile et délicate. EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-02 20:00:00

fin : 2024-03-02 23:00:00

Domaine du Mas de Grille

2 rue Théophraste Renaudot

Saint-Jean-de-Védas 34430 Hérault Occitanie

