Atelier origami avec Emmanuelle Enfrin à la Galerie d’Art « le Lieu Dit » Le Lieu Dit, 10 juin 2023, Calès.

L’origami est l’art du pliage du papier. Le mot vient du japonais.

Venez réaliser des animaux en origami et repartez avec votre mobile.

2023-06-10 à 14:30:00 ; fin : 2023-06-10 17:00:00. 15 EUR.

Le Lieu Dit

Calès 46350 Lot Occitanie



Origami is the art of paper folding. The word comes from Japanese.

Come and make origami animals and leave with your own mobile

El origami es el arte de plegar papel. La palabra procede del japonés.

Ven a hacer animales de origami y llévate tu propio móvil

Origami ist die Kunst des Papierfaltens. Das Wort stammt aus dem Japanischen.

Basteln Sie Origami-Tiere und nehmen Sie Ihr Handy mit nach Hause

