Ground Control, le jeudi 8 juillet à 21:30

[Caleño en concert](https://www.groundcontrolparis.com/project/caleno-en-showcase/) ———————————————————————————–

Entrée libre

Le groupe franco-colombien sur la scène du Charolais club à l’occasion de la sortie de son EP intitulé « Luz Trasera » Ground Control 81 rue du charolais, 75012 Paris Paris Paris 12e Arrondissement Paris

2021-07-08T21:30:00 2021-07-08T22:00:00

