CALENDRIER MARS 2022 APATD Paris Catégorie d’évènement: Paris

CALENDRIER MARS 2022 APATD, 11 mars 2022, Paris. CALENDRIER MARS 2022

APATD, le vendredi 11 mars à 14:30

**Cinéma à 14h30 « Douleur et gloire » de Pedro ALMODOVAR** **Vendredi 11 mars** Avec: Antonio BANDERAS, Penélope CRUZ, Asier ETXEANDIA, Leonardo SBARAGLIA … Une série de retrouvailles après plusieurs décennies, certaines en chair et en os, d’autres par le souvenir, dans la vie d’un réalisateur en souffrance. Premières amours, les suivantes, la mère, la mort, des acteurs avec qui il a travaillé .. .l’impossibilité de séparer création et vie privée. **Ateliers gratuits uniquement sur lnscription** **Passe sanitaire + masque obligatoire**

Inscription

Les après midis d’ATD APATD 12 rue Georges Thill – 75019 Paris Paris Paris 19e Arrondissement

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-03-11T14:30:00 2022-03-11T16:30:00

Détails Catégorie d’évènement: Paris Autres Lieu APATD Adresse 12 rue Georges Thill – 75019 Paris Ville Paris lieuville APATD Paris

APATD Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/

CALENDRIER MARS 2022 APATD 2022-03-11 was last modified: by CALENDRIER MARS 2022 APATD APATD 11 mars 2022 APATD Paris Paris

Paris