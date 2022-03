CALENDRIER MARS 2022 APATD Paris Catégorie d’évènement: Paris

**Jeux de société à 14h30** **Jeudi 10-17-24 et 31 mars** **Scrabble, Rumicube,Jeux de cartes, Triominos …** L’occasion de faire partie d’une équipe, de se mesurer à l’autre et de rire ensemble .. **Ateliers gratuits uniquement sur lnscription** **Passe sanitaire + masque obligatoire**

Les après midis d’ATD APATD 12 rue Georges Thill – 75019 Paris Paris Paris 19e Arrondissement

