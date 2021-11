Gréoux-les-Bains Gréoux-les-Bains Alpes-de-Haute-Provence, Gréoux-les-Bains Calendrier de l’avent Gréoux-les-Bains Gréoux-les-Bains Catégories d’évènement: Alpes-de-Haute-Provence

Gréoux-les-Bains

Calendrier de l’avent Gréoux-les-Bains, 1 décembre 2021, Gréoux-les-Bains. Calendrier de l’avent Casino Partouche Gréoux Avenue des thermes Gréoux-les-Bains

2021-12-01 10:00:00 10:00:00 – 2021-12-25 Casino Partouche Gréoux Avenue des thermes

Gréoux-les-Bains Alpes de Haute-Provence Gréoux-les-Bains Alpes-de-Haute-Provence Calendrier de l’Avent

Du 1er au 25 décembre 2021

3 Tirages au sort de machines à sous / jour sgarrassin@partouche.com +33 4 92 78 00 00 https://casino-greoux.partouche.com/ Casino Partouche Gréoux Avenue des thermes Gréoux-les-Bains

dernière mise à jour : 2021-11-19 par Office de Tourisme Communautaire Durance Luberon Verdon Agglomération

Détails Catégories d’évènement: Alpes-de-Haute-Provence, Gréoux-les-Bains Autres Lieu Gréoux-les-Bains Adresse Casino Partouche Gréoux Avenue des thermes Ville Gréoux-les-Bains lieuville Casino Partouche Gréoux Avenue des thermes Gréoux-les-Bains