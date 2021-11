Sarrebourg Sarrebourg Moselle, Sarrebourg CALENDRIER DE L’AVENT GEANT Sarrebourg Sarrebourg Catégories d’évènement: Moselle

Sarrebourg

CALENDRIER DE L’AVENT GEANT Sarrebourg, 1 décembre 2021, Sarrebourg. CALENDRIER DE L’AVENT GEANT Place Wilson Hôtel de Ville Sarrebourg

2021-12-01 00:01:00 00:01:00 – 2021-12-24 23:59:00 23:59:00 Place Wilson Hôtel de Ville

Sarrebourg Moselle Depuis le 1er décembre, sur le parvis de l’Hôtel de ville, ouverture, chaque jour, d’un panneau du grand Calendrier de l’Avent réalisé notamment par les élèves des écoles de Sarrebourg et environs. +33 3 87 03 05 06 Place Wilson Hôtel de Ville Sarrebourg

Détails Catégories d'évènement: Moselle, Sarrebourg
Lieu Sarrebourg Adresse Place Wilson Hôtel de Ville Ville Sarrebourg