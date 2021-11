Benfeld Benfeld Bas-Rhin, Benfeld Calendrier de l’Avent géant : ouverture festive de la première fenêtre Benfeld Benfeld Catégories d’évènement: Bas-Rhin

Benfeld

Calendrier de l’Avent géant : ouverture festive de la première fenêtre Benfeld, 1 décembre 2021, Benfeld. Calendrier de l’Avent géant : ouverture festive de la première fenêtre Benfeld

2021-12-01 17:30:00 – 2021-12-01

Le 1er décembre 2021 : Ouverture festive de la première fenêtre du calendrier de l'Avent géant à 17h30 Mise en lumière du centre-ville – Animations chocolat et vin chaud Inauguration de la boutique éphémère des artisans et associations

