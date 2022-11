Calendrier de l’Avent de l’Atelier de la Chantilly

Calendrier de l'Avent de l'Atelier de la Chantilly



2022-12-01 09:00:00 – 2022-12-25 18:00:00 Du 1er au 24 décembre, devinez et découvrez chaque jour le pays d’origine d’une tradition de Noël au travers du calendrier de l’Avent du Connétable, affiché dans 24 boutiques de la rue du Connétable à Chantilly.

Chaque jour, un tirage au sort désignera un gagnant parmi les bonnes réponses. Le gagnant remportera un lot mis en jeu par chaque boutique.

Et le 25 décembre, grand tirage au sort parmi tous les participants pour remporter un grand panier confectionné par les 24 commerces participants !

