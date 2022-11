Calendrier de l’Avent de la Barbirotine Barbirey-sur-Ouche Barbirey-sur-Ouche Catégories d’évènement: Barbirey-sur-Ouche

Côte-d'Or

Calendrier de l’Avent de la Barbirotine Barbirey-sur-Ouche, 1 décembre 2022, Barbirey-sur-Ouche. Calendrier de l’Avent de la Barbirotine

Grange du château Barbirey-sur-Ouche Côte-d’Or

2022-12-01 18:15:00 – 2022-12-18 Barbirey-sur-Ouche

Côte-d’Or Barbirey-sur-Ouche EUR 0 0 La Barbirotine, en collaboration avec le Château de Barbirey, propose son calendrier de l’avent !

Tous les soirs du 1er au 17 décembre, à 18h15, RDV dans la Grange du Château de Barbirey-sur-Ouche.

Une histoire pour les petits et les grands en attendant Noël…

Et le 18 décembre lors du marché de Noël : Surprise à 16h ! labarbirotine@gmail.com Barbirey-sur-Ouche

dernière mise à jour : 2022-11-23 par

Détails Catégories d’évènement: Barbirey-sur-Ouche, Côte-d'Or Autres Lieu Barbirey-sur-Ouche Adresse Grange du château Barbirey-sur-Ouche Côte-d'Or Ville Barbirey-sur-Ouche lieuville Barbirey-sur-Ouche Departement Côte-d'Or

Calendrier de l’Avent de la Barbirotine Barbirey-sur-Ouche 2022-12-01 was last modified: by Calendrier de l’Avent de la Barbirotine Barbirey-sur-Ouche Barbirey-sur-Ouche 1 décembre 2022 Barbirey-sur-Ouche Cte-d'Or Grange du château Barbirey-sur-Ouche Côte-d'Or

Barbirey-sur-Ouche Côte-d'Or